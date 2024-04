Quando si ha accettazione tacita dell’eredità

Si ha accettazione tacita per effetto di una personale attività dell’interessato che ponga in essere un qualche atto di disposizione incompatibile con la volontà di rinunciare e che egli non avrebbe avuto il diritto di fare se non in quanto erede. Ma ci sono altri atti che, posti in essere dal chiamato che potrebbero comportare una accettazione, pur tacita, della eredità.

Due recenti ordinanze della Suprema Corte tornano ad occuparsi del tema che ha dei riflessi di ordine pratico non indifferente....