Rapporto di agenzia, la mancata applicazione degli accordi economici collettivi non viola la normativa europea

Nel rapporto di agenzia non è ravvisabile alcuna violazione della normativa europea e in particolare della Direttiva 86/653/CE, nell’esclusione dell’applicabilità degli AEC (non richiamati nel contratto) a fronte dell’assenza di prova circa il fatto che la mandante abbia aderito ad associazioni stipulanti l’AEC invocato, con conseguente legittima applicazione dell’art. 1751 c.c. al fine della quantificazione dell’indennità di fine rapporto dovuta all’agente in caso di cessazione del rapporto di agenzia...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi