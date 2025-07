Rapporto di coniugio tra procuratore e acquirente e annullamento del contratto

Compravendita - Rapporto di coniugio tra procuratori e acquirenti - Annullamento o nullità della vendita - Assenza procura - Termini di prescrizione - Disciplina applicabile

In tema di rappresentanza, la procura implica necessariamente la sussistenza di un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con la stessa astrattamente compatibili, può ricondursi al rapporto di mandato. In tale caso, essendo il complessivo rapporto ...