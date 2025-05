Rapporto OSCE sulla lotta alla corruzione: la prevenzione punta sulla collaborazione delle Istituzioni

L’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) ha pubblicato, alla fine del 2024, il documento dal titolo “From Commitment to Action: OSCE’s Anti-Corruption and Good Governance Report 2023-2024”. Il Report riepiloga le iniziative intraprese dall’Organizzazione nell’ultimo biennio (periodo: gennaio 2023-agosto 2024) per combattere la corruzione e promuovere i principi di good governance negli Stati partecipanti.

L’azione dell’OSCE, in linea generale...