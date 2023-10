Razionalizzazione delle partecipate pubbliche e verifiche della Corte dei conti di Rossana Mininno

Meno partecipazioni societarie e più efficienza: è questo il binomio che ha permeato la riforma organica del settore delle società a partecipazione pubblica, attuata mediante un intervento rientrante nel novero delle politiche di spending review, teleologicamente orientate ad assicurare la razionalizzazione delle partecipazioni. Ciò in quanto la derivazione dalla finanza pubblica delle risorse utilizzate dalle partecipate comporta che le (eventuali) inefficienze gestionali finiscono per gravare sui bilanci degli enti soci con (inevitabili) ripercussioni sugli equilibri economico-finanziari dei medesimi.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in seguito “Tusp”), il legislatore ha provveduto - in attuazione della delega conferita dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 al (dichiarato) fine di «assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza» (art. 18, co. 1) - al riordino strutturale della disciplina delle partecipazioni pubbliche in società...