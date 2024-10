RBYC – Refink Powered bay Consilia: nasce il provider di riferimento nei servizi per gli intermediari finanziari vigilati

Andrea Conso, Gianmarco Maffioli

Dopo una lunga collaborazione, Consilia Regulatory e Refink annunciano la nascita di RbyC (Refink powered by Consilia), società Regtech specializzata in soluzioni organizzative, di governance, di compliance legale e regolamentare per gli intermediari vigilati (Compliance, AML, Risk Management, Internal Audit).

La nuova realtà mira a divenire un punto di riferimento per gli intermediari vigilati e per gli operatori del settore in un mercato che sta vivendo grandi spinte al cambiamento. Anche per questo mutato scenario, Refink, con una storia nel network Annunziata & Conso e Consilia Regulatory, con un’esperienza professionale di oltre vent’anni, hanno deciso – unendosi – di fare un salto di scala dimensionale e qualitativo con oltre 40 professionisti e un piano di investimenti in tecnologie e soluzioni avanzate di AI nell’ambito del Risk Management, dell’Antiriciclaggio e della Compliance.

La nuova realtà opera con sedi a Milano e Roma per un parco clienti significativo di SGR, SIM, Banche e IP/IMEL. Focalizzata sul mercato nazionale nel quale intende crescere anche per linee esterne, RbyC guarda anche a una progressiva espansione sul mercato estero.

Sono 10 i soci di RbyC: ad Andrea Conso (Chairman) e ai Managing Partner Donato Varani, Giacomo Del Soldà, Gianmarco Maffioli è affidata la guida della nuova società; a Filippo Berneri, Carmen Donato, Sabrina Galmarini, Monica Mingrone e Sara Zaltron il compito invece di gestire i team dedicati alle attività che compongono l’ampliata offerta di servizi; a Sara Labombarda, infine, anche lo sviluppo di nuovi prodotti, con un occhio attento alle nuove tecnologie.