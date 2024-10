Rc-auto, non opera l’assicurazione solo se il mezzo è usato al di fuori della circolazione

In capo all’assicurato-danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la Rca soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato «in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private». Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ...

