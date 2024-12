Ream SGR, per conto del fondo I-TOR, acquista l’ex sede Inps in Torino. Gli studi coinvolti.

Roberto De Simone, Gianluca Petrachi, Emanuele Espositi

REAM SGR S.p.A. ha concluso l’acquisizione – attraverso il suo Fondo di Investimento Alternativo immobiliare denominato I-Tor, partecipato tra gli altri da da Yeldo GP Sarl, dal Fondo Finint Principal Finance III (gestito da Finint SGR) e Primula Costruzioni - di Palazzo Pacioli, un immobile cielo terra di circa 16.500 mq situato nel centro storico di Torino. L’edificio, ex sede degli uffici INPS, verrà riqualificato con la realizzazione di 94 appartamenti residenziali di alto livello, spazi commerciali, box auto e cantine. Il progetto prevede la completa ristrutturazione dell’edificio, che sarà adeguato agli attuali standard edilizi ed energetici, nonché la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di via Amendola. I lavori di ristrutturazione sono affidati a Primula Costruzioni, mentre la commercializzazione a Immo Group.

Per tutti gli aspetti legali dell’operazione, dalla costituzione del fondo all’acquisizione, REAM SGR è stata assistita dallo studio Ontier, con un team guidato dal partner Roberto De Simone (nella foto a sinistra) e composto altresì da Marco Reale e Kristian Massimei, per gli aspetti di urbanistica-edilizia da Laura Gentili e Giuseppe Romeo, per i profili regolamentari da Sara Di Battista in coordinamento con Massimo Desiderio dello studio Cisternino Desiderio & Partners, e in coordinamento con Dina Collepardi per i profili relativi al finanziamento erogato da UniCredit S.p.A.

Dwf ha invece assistito Yeldo in tutti i profili di strutturazione dell’operazione, regolamentari e contrattuali. Il team interdisciplinare dello studio è stato coordinato dal partner Luca Lo Po’, responsabile europeo della practice di regolamentazione finanziaria dello studio, insieme al senior associate Gianluca Petrachi (nella foto al centro).

L’operazione è stata finanziata da UniCredit S.p.A., assistita da Legance Avvocati Associati con un team composto dal socio Emanuele Espositi (nella foto a destra), dalla counsel Francesca Tirrito, dalla senior associate Irene Zampieri e dall’associate Federica Caracci. Gli aspetti immobiliari del finanziamento sono stati seguiti dalla senior counsel Alessandra Palatini e dalla senior associate Roberta Giannotte.

REAM SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio che ha istituito e gestisce 16 fondi di investimento alternativi immobiliari chiusi, tutti riservati a investitori professionali, con portafogli di immobili di varia tipologia: uffici, residenziale, commerciale, studentati, sanitario, green economy, per un AUM pari a oltre Euro 1,5 MLD.