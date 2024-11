Reato universale di «gestazione per altri»: cosa rischiano i figli

In Italia la gestazione per altri è un delitto da vent’anni. L’articolo 12 comma 6 della legge 40/2004 punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600mila euro a un milione chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Con il definitivo via libera del 16 ottobre alla legge che modifica questa norma, il Parlamento ha rafforzato il divieto penale esistente assoggettando alla giurisdizione nazionale i cittadini italiani che commettono ...

