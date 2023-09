Reato vendere acqua tenuta al sole nelle bottiglie di plastica di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







E’ reato vendere acqua minerale tenuta al sole nelle bottiglie di plastica con potenziale pericolo per la salute dei consumatori. Così la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 32734/2023 rigettando il ricorso di un’imputata condannata dal tribunale di Torino per il reato di cui all’articolo 5 lett. b) l. n. 283/1962 per avere detenuto, a scopo di vendita o distribuzione finalizzata al consumo, oltre 1.500 bottiglie di plastica da mezzo litro di acqua minerale esposte alle intemperie...