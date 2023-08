Registro delle imprese: trattamento dei dati personali e "diritto all'oblio" di Gianluca Bellino e Giuseppe Laddaga

la QUESTIONE

Quali funzioni svolge il registro delle imprese? Come le stesse si atteggiano a fronte della disciplina sul trattamento dei dati personali? Quali sono le possibili interferenze del Diritto dell'Unione europea sulla disciplina in questione?



Come è noto, il registro delle imprese rappresenta un pubblico registro le cui origini sono radicate nel codice civile nella sua versione originaria. Tuttavia, la sua piena operatività è stata raggiunta mediante la legge n. 580/1993 e il relativo regolamento...