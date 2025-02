Repechage senza limiti, tra estensione alle posizioni temporanee e applicazione della reintegrazione

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, la regola (giurisprudenziale) del repêchage appare ormai fuori controllo, in conseguenza dell’effetto sinergico degli orientamenti della Cassazione che, da un lato, ne ampliano a dismisura l’ambito, fino a comprendervi anche le assunzioni a termine, oltretutto in una categoria legale inferiore e, dall’altro, ignorano l’autorevolezza della sistemazione fornita dalla sentenza n. 128/24 della Corte costituzionale sull’esclusione della reintegrazione ...

