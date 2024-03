Requisiti minimi per la costituzione di una s.p.a.

la QUESTIONE

Quali sono i requisiti minimi per la costituzione di una società per azioni? Quando una s.p.a. acquista personalità giuridica? Chi sono i soggetti coinvolti nella costituzione di una società per azioni?

La società per azioni è da sempre considerata la forma societaria più idonea per imprese di medie e grandi dimensioni, in quanto le sue principali caratteristiche, prime fra tutte la limitazione del rischio personale dei soci e la pronta mobilitazione dei titoli azionari, facilitano...