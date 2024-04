Responsabilità 231 per associazione per delinquere anche se i reati-fine non sono reati-presupposto

Responsabilità da reato degli enti - Reato di associazione per delinquere - Ex art. 24 ter dlgs. n. 231 del 2001 - Reato-fine - Non inserito nel catalogo dei reati presupposto - Esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente - Configurabilità - Fattispecie relativa a reati ambientali ex art. 260 dlgs n. 152 del 2006

Si viola il principio di tassatività qualora l’interesse o il vantaggio dell’ente fosse valutato rispetto ai reati-fine dell’associazione per delinquere, non ricompresi...