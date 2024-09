Responsabilità 231 e inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente

Persona giuridica - Societa’ - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Procedimento - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l’istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’omissione è frutto di una consapevole scelta legislativa).

Corte di Cassazione, Sezione...