Responsabilità per danno ambientale ai sensi del regolamento Roma II, il rinvio alla regola generale di Federica Sartori*

L'art. 7 regolamento CE 864/2007 disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali per responsabilità da danno ambientale. Tale norma presenta delle notevoli peculiarità poiché non solo richiama la regola generale di cui all'art. 4 del medesimo regolamento, ma altresì introduce delle specificità legate alla ratio sottesa alla previsione di tale tipologia di illecito.



Il regolamento Roma II definisce il "danno ambientale" al Considerando 24, qualificandolo come il "mutamento ...