Responsabilità genitoriale e articolo 709-ter, le disposizioni possono avere natura decisoria e carattere stabile di Mario Finocchiaro

Basta prendere in considerazione la portata semantica dell'espressione letterale adoperata dal legislatore per rendersi conto del carattere tutt'altro che esortativo del provvedimento, nel quale è implicita la minaccia di più gravi misure per l'ipotesi di persistente inadempienza

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 709-ter Cpc per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento - al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi - l'efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai...