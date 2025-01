Responsabilità medica, se la vittima durante il processo muore il giudice deve valutare l’aspettativa di vita

Nel caso in cui durante un processo giudiziario il danneggiato deceda per una causa non imputabile all’evento che ha arrecato il danno, allora è necessario porre in essere determinati accertamenti per poter verificare e stabilire la concreta liquidazione del danno biologico collegata all’effettiva aspettativa di vita e di tutte le spese mediche che sono state sostenute dal danneggiato. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30461.

Preliminarmente...