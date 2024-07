Responsabilità revisore: legittimo far decorrere dal deposito della relazione sul bilancio la prescrizione del diritto al risarcimento della società che ha dato l’incarico

Nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è manifestamente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico. È quanto si legge nella sentenza n. 115 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi