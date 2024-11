Responsabilità sanitaria e procedimento di mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Le spese per ATP ante causam sono a carico della parte richiedente

La pronuncia ribadisce che le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

LA MASSIMA

Procedimento civile – Procedimenti di istruzione...