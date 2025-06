Revisione prezzi, l’operatività della funzione integrativa del prezzo contrattuale

Il meccanismo compensativo previsto dell’istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali in rapporto all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale.

Adito per la riforma della sentenza del Tar Sardegna, sez. II, n. 384/2024 – resa in tema di appalto per lo svolgimento...