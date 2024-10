Rewind Turbine s.r.l. raccoglie un round pre-seed: gli advisor

Andrea Messuti, Paolo Vitaloni, Carlo Riganti e Ludovico Viganotti

Rewind Turbine s.r.l., fondata da Claudio Spadacini e guidata da Pietro Cerboni, ha deliberato l’aumento di capitale, sottoscritto da Massimo Moratti s.a.p.a., Finice s.r.l., Altair s.p.a., Dbefin s.r.l. e GVA s.r.l., veicoli di investimenti di importanti imprenditori o gruppi familiari.

Questo round pre-seed è volto a sostenere l’avvio e lo sviluppo di un piano di crescita pluriennale volto a sviluppare un sistema innovativo per la generazione di energia pulita attraverso un sistema di turbine eoliche di nuova generazione ad alto rendimento.

La società è stata assistita in tutti gli aspetti relativi alla negoziazione dell’accordo di investimento e del patto parasociale dal team emerging companies e venture capital di LCA Studio Legale guidato da Andrea Messuti che ha coordinato un team composto da Paolo Vitaloni e Olivier Macquet, nonché per gli aspetti fiscali e aziendali da Stefano Salvadeo di BC& Studio di consulenza tributaria, fiscale e legale. Massimo Moratti s.a.p.a. è stata assistita dal team M&A, private equity e venture capital di Starclex studio legale guidato da Carlo Riganti con l’ausilio di Gianluca Brambati, Dbefin s.r.l. è stata assistita per i profili legali da Ludovico Viganotti, Partner di IPG Lex&Tax.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati gestiti dal Notaio Lorenzo Stucchi di RSNotai di Milano.