Riforma Cartabia, impugnazioni e portata dell’onere di deposito dell’elezione di domicilio: la parola alle sezioni Unite

Riforma Cartabia, impugnazioni e nuova causa di inammissibilità in caso di mancato deposito dell’elezione di domicilio. Saranno le sezioni Unite penali della Corte di cassazione – su rimessione della sezione V (ordinanza in corso di deposito decisa all’udienza del 19 giugno 2024 – notizia di decisione n. 6/2024) – a stabilire come debba essere interpretato l’onere formale stabilito dall’articolo 581, comma 1-ter, Cpp (come introdotto dall’articolo 33 del Dlgs n. 150/2022) che prevede a pena di inammissibilità...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi