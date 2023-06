Rinuncia dei soci al credito: non scatta più la tassazione di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Sentenza n. 16595/2023 della Cassazione: addio all’incasso giuridico dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 147/2015









La tesi dell’incasso giuridico, secondo cui i crediti verso la società cui rinuncia il socio si considerano per ciò stesso incassati e dunque tassabili in capo al socio, non trova più applicazione a partire dalla introduzione dell’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir, ad opera del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015). L’importante e innovativa precisazione, attesa da tutti gli operatori, giunge dalla sentenza n. 16595/2023 della Cassazione.

La vicenda riguardava un socio che aveva rinunciato...