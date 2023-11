Risarcimenti, Roma alza i valori-base del 15,8%: si allarga il gap con Milano di Maurizio Hazan e Filippo Martini

Rischi di forum shopping e si fa più difficile la via della conciliazione

Il Tribunale della Capitale rivede gli importi per liquidare il danno non patrimoniale. Le tabelle dei due uffici usano parametri diversi che divaricano i ristori









Il Tribunale di Roma ha appena divulgato le sue nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate ai valori economici che compensano la perdita del potere di acquisto e quindi scontano l’inflazione che ha caratterizzato questi ultimi anni della vita del Paese. L’incremento compensativo si è tradotto in un rialzo di tutti i valori di base della tabella nella misura del 15,8% rispetto a quelli stabiliti nella precedente versione, risalente al 2019.

Diventa così più ampio il divario...