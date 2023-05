Risarcimento danni, illecito trattamento dei dati e valutazione della gravità della lesione a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Risarcimento danni - Illecito trattamento dei dati - Lesione della riservatezza - Danno in re ipsa - Onere della prova

L'esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento; ciò vuol dire che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza. ...