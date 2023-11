Rmk Capital A.G. e la famiglia capelli concludono l’accordo di partnership finalizzato ad accelerare la crescita di cantieri capelli nei mercati internazionali









Cantieri Capelli S.r.l. (“Capelli” o la “Società”) rende noto che RMK Capital AG, gruppo privato facente capo al magnate Rahmi M. Koç, uno dei più influenti uomini d’affari della Turchia, noto anche per la sua passione per il mare (“RMK”), e la Famiglia Capelli hanno completato con successo l’accordo che prevede l’ingresso di RMK nel capitale sociale di Capelli con una quota di maggioranza e l’avvio di una partnership strategica tra RMK e Umberto Capelli che vedrà quest’ultimo mantenere una quota di minoranza e rivestire il ruolo di CEO della Società.



Fondata nel 1974, Cantieri Capelli è leader nel settore dei semi-rigidi da oltre 20 anni con un portafoglio di offerta a marchio proprio che propone attualmente 48 modelli di battelli dai 2,20 m. a 15 m. e 18 modelli di imbarcazioni in vetroresina fino a 10 m. La partnership tra RMK e Capelli ha l’obiettivo di supportare la crescita organica e lo sviluppo dell’azienda sia dal punto di vista produttivo che industriale. In particolare, facendo leva sulle competenze complementari in ambito industriale della nuova compagine societaria, Capelli intraprenderà un percorso di sviluppo che prevede anche la progettazione di nuovi modelli di imbarcazioni da diporto nonché il consolidamento del posizionamento della società nei mercati internazionali.



Nell’ambito della partnership, sono in corso le analisi di fattibilità per avviare una linea di produzione dedicata a marchio Capelli anche in Turchia. Umberto Capelli, CEO della Società ha dichiarato che “Capelli è un esempio di eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale grazie al design e alla qualità dei prodotti distribuiti a marchio proprio.



Questo è quello che, anche grazie ad una squadra vincente e affiatata, intendiamo ulteriormente ampliare e rafforzare nei prossimi mesi per supportare la crescita attesa del volume di affari. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo importante capitolo della storia di Capelli con RMK, di cui abbiamo molto apprezzato l’approccio. Oltre a riconoscere i risultati e le prospettive di crescita del nostro business, RMK ha saputo capire l’unicità delle nostre persone, dei valori e della cultura che contraddistinguano la nostra Società e che verranno preservati nel tempo. Siamo convinti che grazie al supporto di RMK, continuando a lavorare con massima attenzione alla cura dei dettagli sempre in collaborazione con la nostra rete di distributori e dealers, la Società potrà consolidare il posizionamento competitivo e rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo”.



Il Sig. Rahmi M. Koç ha dichiarato: “Apprezzo molto il nostro rapporto con Capelli, un marchio che occupa una posizione unica nel mondo marittimo. Grazie a questa partnership, credo fermamente che creeremo sinergie significative anche con East Marine, tra i leader nel mercato della distribuzione marittima e attualmente distributore esclusivo di Capelli in Turchia. Siamo quindi entusiasti di dare il benvenuto a una nuova era. Sono fiducioso che Capelli porterà il suo successo ancora più lontano con i nuovi modelli di barche che costruirà e la messa in produzione del nuovo stabilimento in Turchia. Nel centenario della Repubblica turca, mi auguro che questa partnership, che contribuirà al progresso dell’industria marittima del nostro paese, sia vantaggiosa per tutti.”



I soci di Capelli sono stati assistiti da D.G.P.A. & Co. in qualità di advisor finanziario esclusivo con un team guidato dal partner Stefano Balbinot. Per gli aspetti legali la Società è stata affiancata dall’avvocato Matteo Treccani, partner di Gitti and Partners – Studio Legale Associato, e dall’avvocato Pierpaolo Casalegno (con il supporto di Eversheds Sutherland El Heni). Lo studio Simonelli e Associati ha curato gli aspetti fiscali.



RMK ha affidato le attività di due diligence finanziaria e fiscale a KMPG. Le attività legali e contrattuali sono state gestite da Esin Attorney Partnership (Türkiye) da un team guidato da Eren Kurşun, Managing Partner e Caner Elmas, Partner, con l’assistenza di Erman Ertan, Senior Associate e Alper Güner, Associate, e Studio Professionale Associato a Baker McKenzie (Italia), da un team guidato da Raffaele Giarda, Partner, con l’assistenza di Antonio Lattanzio, Avvocato, e Guido Pinto, Associato, nonché Serena Fantinelli, Partner, per gli aspetti occupazionali (unitamente al supporto di Ferchiou & Associés per gli aspetti giuridici tunisini). Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Giovannella Condò e dal suo team (Milano Notai).