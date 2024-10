Roberto Brunelli alla guida del polo editoriale di The Skill Group

Roberto Brunelli

The Skill Group, holding attiva nei settori della comunicazione e dell’informazione, affida al giornalista Roberto Brunelli la guida del suo polo editoriale.

Brunelli ha svolto ruoli significativi in numerose realtà nazionali e internazionali: è stato a Berlino per Agi e L’Espresso, ha lavorato per La Repubblica, è stato caposervizio a L’Unità, caporedattore a Hollywood Reporter, autore per La7. Attualmente collabora con le testate Domani, QN e Die Zeit. Tra le sue opere spiccano la biografia di Angela Merkel, “La Sfinge – Fenomenologia eretica di una cancelliera” (Imprimatur Aliberti, 2013), e il volume “Rotolano ancora” (Spider & Fish, 2017), dedicato agli ultimi titani del rock.

Andrea Camaiora, CEO di The Skill Group, ha commentato: «L’arrivo di Roberto Brunelli rappresenta per noi, al contempo, un grande salto e un tassello fondamentale per il polo editoriale che gli abbiamo chiesto di coordinare. Si tratta di un giornalista di razza conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, con una profonda conoscenza della società e della cultura tedesca che arricchisce così l’anima europea di The Skill, a partire dal nostro legame con la Francia e la nostra sintonia con l’Albania e l’Europa orientale. Roberto sarà determinante per alzare ulteriormente il livello dei nostri contenuti. Come società benefit, sentiamo infatti la responsabilità di fornire un’informazione vera e autorevole, impegnandoci ad assicurare un contributo fattivo e concreto al dibattito pubblico».

Le testate che fanno riferimento al gruppo The Skill sono tre: Beemagazine, diretta da Mario Nanni, esplora le dinamiche sociali, culturali e istituzionali; One Health, guidata da Giovanni Cioffi, propone un dibattito quotidiano su temi di salute, integrando prospettive diverse e promuovendo un approccio interdisciplinare tra salute umana, animale e ambientale; Diritto & Affari è una testata giornalistica emergente specializzata nel settore legale e finanziario.