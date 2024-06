RPLT promuove a Partner l’avvocato Emiliano Giovine

Emiliano Giovine

L’assemblea dei soci di RP Legal & Tax ha deliberato la promozione a Partner dell’avvocato Emiliano Giovine, già attivo nello Studio con il ruolo di Senior Associate.

La nomina a Partner di Emiliano riflette anni di creazione di valore all’interno di RPLT, in particolare come co-responsabile del Team ESG & Legal Impact. Emiliano si occupa infatti principalmente di sostenibilità e impatto in ambito societario, di enti del terzo settore, imprenditoria sociale e cooperazione internazionale; fornisce supporto in materia di sostenibilità e diritti umani a primarie società nazionali e internazionali; ha sviluppato una competenza più che decennale nel settore dell’impact economy.

Negli ultimi anni, il suo profilo ha assunto una distinta dimensione internazionale, grazie anche alla nomina come Europe Chair della Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL). Internamente, il suo lavoro è stato fondamentale per il percorso di sostenibilità che RPLT sta portando avanti da anni.

Tutti i soci RPLT e lo Studio nel suo complesso augurano buon lavoro a Emiliano: quello raggiunto non è un traguardo, ma una partenza verso le nuove responsabilità e sfide che lo attendono.