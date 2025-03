Rucellai & Raffaelli con Panakès Partners ed ENEA Tech nel round di finanziamento di serie A da 7,3 milioni di euro a favore di Approxima

Enrico Sisti

Rucellai & Raffaelli ha assistito Panakès Partners, venture capital che investe in aziende e team che sviluppano tecnologie e prodotti rivoluzionari nel campo delle scienze della vita, ed ENEA Tech e Biomedical, fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Salute che investe in start-up e PMI innovative attraverso il fondo per il trasferimento tecnologico e il fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, nell’investimento in Approxima Srl, start-up MedTech, spin-off del Politecnico di Milano, impegnata nella realizzazione di una tecnologia percutanea di rimodellamento del ventricolo destro per il trattamento dell’insufficienza tricuspidale.

Il finanziamento, parte di un round di Serie A da 7,3 milioni di euro che ENEA Tech e Biomedical e Panakès Partners hanno co-guidato, consentirà ad Approxima di proseguire lo sviluppo della sua soluzione all’avanguardia attraverso verifiche precliniche avanzate e studi clinici pilota. La soluzione di Approxima rappresenta un’opzione terapeutica unica nel suo genere, adattabile alle specifiche esigenze del paziente e compatibile con altri trattamenti, offrendo nuove prospettive a pazienti ad alto rischio per i quali le attuali opzioni chirurgiche risultano spesso inadeguate.

I fondi raccolti saranno destinati al progresso della tecnologia, avvicinando Approxima alla validazione clinica definitiva.

Nell’operazione, Panakès Partners ed ENEA Tech e Biomedical sono state assistite da un team composto dal Partner Enrico Sisti (in foto), responsabile del gruppo M&A, Corporate e Transactional, e dal Senior Associate Riccardo Castagna.