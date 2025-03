NB Aurora e F&P Equity Partners cedono a Ca’ Zampa le partecipazioni in BluVet. Gli studi coinvolti

Guido Sazbon

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana e specializzato in investimenti di growth capital in PMI Italiane, ha perfezionato la cessione a Ca’ Zampa, leader nell’ambito delle cliniche veterinarie, del 100% di BluVet, network di cliniche veterinarie e ospedali veterinari.

Nell’ambito della stessa operazione è avvenuta anche la cessione a Ca’ Zampa dell’intera partecipazione detenuta in BluVet da parte del veicolo di investimento riconducibile a F&P Equity Partners.

Il controvalore complessivo dell’operazione di cessione per Aurora e i propri fondi di co-investimento è stato complessivamente pari a circa 39 milioni di euro, di cui circa 16 milioni di euro di competenza di Aurora. Contestualmente al perfezionamento della cessione, Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento ha reinvestito un importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro (di cui circa 5 milioni di euro di competenza di Aurora) in Ca’ Zampa a fianco ad altri investitori, nell’ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale, cui hanno partecipato il fondo Nextalia Capitale Rilancio quale lead investor, tre degli attuali soci di Ca’ Zampa (il fondo inglese G Square, oggi azionista di maggioranza di Ca’ Zampa, Finprog Italia, family office della famiglia Doris, e MC&Partners), il fondo NB Aurora, già azionista di maggioranza di BluVet, e la società Innisboffin, riconducibile alla famiglia Achermann, a esito della quale arriverà a detenere una partecipazione di minoranza. F&P Equity Partners resterà estranea al nuovo gruppo.

A seguito dell’operazione BluVet conterà 48 strutture e 900 professionisti: oltre alle 27 cliniche BluVet infatti, Ca’ Zampa ha finalizzato l’acquisizione di altre tre strutture: il Centro chirurgico veterinario Campanale di Andria (Puglia), la Clinica Vigna Clara a Roma e Cliniche veterinarie Pinerolesi, vicino a Torino. Il gruppo, guidato da Giovanna Salza, toccherà un fatturato di oltre 50 milioni di euro rafforzando così la sua posizione sul mercato veterinario italiano.

Ca’ Zampa, che è società Benefit, è certificata Uni-En-Iso 9001 (per una gestione efficiente delle strutture) e Buone Pratiche Veterinarie–Anmvi (il golden standard per i servizi veterinari).

I venditori sono stati assistiti da Spada Partners con il partner Guido Sazbon e Francesco Podagrosi che hanno curato l’assistenza fiscale, Vitale (advisor finanziario) e ADVANT Nctm (advisor legale). Vitale ha agito con un team composto da Alberto Gennarini, Valentina Salari, Azzurra Bisogno, Fernando Maria Rosi e Ludovica Iervolino.

EY ha assistito Ca’ Zampa per la due diligence finanziaria, con il team formato dal partner Marco Ginnasi e dalla manager Benedetta Anna Maria Nisoli. Deloitte Financial Advisory ha agito come M&A advisor con un team composto da Gianluca Millozzi (partner), Massimiliano Tiana (partner), Emanuele Martelli (partner), Tommaso Sassoli (Director) ed Emanuele Galletti di Santa Rosalia (analyst). Lo Studio Legale Carnelutti ha agito in qualità di advisor legale dei soci di Ca’ Zampa per i profili legali dell’aumento di capitale e di Ca’ Zampa in relazione all’acquisizione del Gruppo BluVet.