Scatta l’attenuante per il tentato furto di 129 euro

Scatta l’attenuante per il tentato furto di una batteria di 129 euro. È quanto confermato dalla Cassazione (IV sezione penale), con la sentenza n. 6260/2025 in una vicenda che vedeva un minorenne condannato in appello per il tentativo di furto in danno di un esercizio commerciale.

I fatti

La difesa lamentava innanzi al Palazzaccio, anzitutto violazione di legge e vizio di motivazione della...