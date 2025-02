Scioglimento della comunione con divisione non egalitaria

Qualora la comunione legale dei coniugi sia sciolta a seguito di separazione consensuale, possono liberamente disporre dei beni che facevano parte della comunione legale e, quindi, anche ripartirseli in quote non uguali, senza doverseli necessariamente intestare metà per ciascuno.

Questo è quanto la Cassazione decide con l’ordinanza 2546/2025, cassando la sentenza della Corte d’appello di Napoli (5517/2023 del 2 gennaio 2024) la quale, a sua volta, aveva deciso in linea con quanto aveva statuito la...