Se l'errore clinico incide su una situazione già compromessa il medico risponde solo dell'aggravamento di Francesco Lauri

La Corte di appelo di Bari detta le regole per la determinazione del risarcimento

Quando le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per "sottrazione". Lo ha precisato la Corte di Appelo di Bari con la sentenza n. 459/2023.



La decisione della Corte d'Appello di Bari

La sentenza in esame, resa dalla Corte d'Appello di Bari, affronta il tema della responsabilità...