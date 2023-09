Se il foro è inderogabile l'eccezione di incompetenza non deve indicare le possibili alternative di Mario Finocchiaro

Link utili Foro del consumatore - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di indicare tutti i possibili fori alternativi - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21989 Sezione 6

L'eccezione di incompetenza sollevata ai sensi dell'articolo 21 Cpc - in quanto riferita a un foro inderogabile - non necessita di essere corredata dal riferimento ai possibili fori alternativi contemplati dagli articoli 18, 19 e 20 Cpc. Contemporaneamente, peraltro, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28 Cpc, il giudice non può rilevare, d'ufficio, profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Questo...