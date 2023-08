Se la nullità della procura non è stata fatta valere in sede di impugnazione non può essere dedotta nel giudizio di legittimità di Mario Finocchiaro

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile, né determina l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue, da un lato, che quest'ultimo atto è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio...