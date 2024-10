Seconda agevolazione esclusa se la prima casa comprata va nel trust

Il contribuente che abbia acquistato un'abitazione con l'agevolazione “prima casa”, l'abbia poi apportata in un trust e acquisti un'altra abitazione non è “impossidente” e, pertanto, non può di nuovo avvalersi dell'agevolazione “prima casa” stipulando quest'ultima compravendita.

È la Cassazione che lo sancisce nella sentenza n. 24387 dell'11 settembre 2024, priva di precedenti, con una decisione sorprendente in quanto argomentata con la considerazione che gli atti di apporto di beni a un trust sono...