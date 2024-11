Separazione, scatta l’addebito anche con un solo episodio di violenza

Le violenze (basta anche un solo episodio) perpetrate in danno dell’altro coniuge non si prescrivono nel tempo, arrivando a decretare così anche a distanza di anni l’addebito a carico del coniuge violento. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 30721/24. Male, quindi, ha fatto la Corte d’appello – precisano gli Ermellini – a escludere il nesso tra violenza e addebito per il solo decorrere del tempo (fattore che non può, di per sé, escludere ragionevolmente la rilevanza delle violenze ai fini...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi