Sequestri da Pc e cellulari, ecco i limiti posti dai giudici di Guido Camera

Nell’era digitale l’esame dei dati contenuti nei dispositivi e nei sistemi informatici ha un ruolo importante per l’accertamento dei crimini. Eppure, l’articolo 254-bis del Codice di procedura penale disciplina solo il sequestro presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione. Non esiste invece una norma che regoli i presupposti e le modalità con cui l’attività giudiziaria può intervenire per acquisire coattivamente i dati conservati in beni informatici detenuti da una ...