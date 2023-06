SGS Partners cresce con l'aggiunta di due lateral

I nuovi consulenti andranno a rafforzare il team nell'ufficio di Londra









Lo Studio SGS Partners, fondato da Gabriele Schiavone a Londra, amplia la propria struttura con l'ingresso di Klaus Schottler come consulente senior e Sheershak Dhakal come consulente.

Klaus Schottler vanta oltre 20 anni di esperienza in materie bilancistiche, servizi di CFO e consulenza all'internazionalizzazione, essendo iscritto come dottore commercialista sia nel Regno Unito che in Sud Africa.

Dopo una prima esperienza all'interno dell'Agenzia delle Entrate sudafricana, Schottler ha ricoperato incarichi di responsabilità come finance manager in primarie banche e gruppi multinazionali nel Regno Unito (tra cui Aviva, Royal Bank of Scotland e Hilton Group) e infine ha avviato il proprio studio di consulenza. Sheershak Dhakal ha maturato esperienze nel campo della consulenza professionale e della revisione, anche per gruppi bancari ed internazionali.

I nuovi consulenti andranno a rafforzare il team nell'ufficio di Londra.

Gabriele Schiavone, Managing Partner di SGS Partners, commenta: "Klaus e Sheershak lavoreranno a stretto contatto con il team dell'ufficio di Londra al fine di rafforzare le nostre capacità nel dipartimento corporate & tax. Grazie all'esperienza internazionale di Klaus, saremo in grado di rafforzare la nostra presenza nel Medio Oriente e negli Emirati Arabi dove stiamo pianificando ulteriori investimenti e partnership strategiche".

"SGS Partners - spiega Klaus Schottler – offre una piattaforma strutturata per assistere i clienti in tematiche societarie e fiscali, sia a Londra sia a livello internazionale, con un team di alto profilo. Il piano di crescita di SGS nei principali centri finanziari pone la firm nella migliore delle posizioni per crescere e incrementare la propria presenza in ulteriori giurisdizioni".

SGS Partners è una firm basata a Londra, indipendente e con spiccata vocazione internazionale, composta da consulenti d'impresa ed organizzata nella forma di una società tra commercialisti regolata dall'Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Il team di SGS Partners fornisce assistenza su questioni fiscali e legali, siano i clienti società, istituzioni finanziarie e persone fisiche. www.sgs-partners.com