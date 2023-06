Si paga la Tari per la sola occupazione dell'area scoperta indipendentemente dall'uso di Giampaolo Piagnerelli

La Tari ha sostituito prima la Tarsu e, successivamente, la Tia e la Tares, conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria









La Tari è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; ci sono poi deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n.17564/23...