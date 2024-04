Si presume la volontarietà dell’omesso deposito in appello di documenti prodotti in primo grado

In caso di mancato reperimento, in grado di appello, nel fascicolo di parte, di documenti che si assume essere stati ritualmente prodotti in primo grado, non esiste alcun potere di indagine in favore del giudice del merito. Siffatta evenienza, infatti, è presuntivamente da ascriversi ad un atto volontario della parte, libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni documenti ivi contenuti, sicché il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o la ricostruzione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi