Si può ipotizzare l'addebito della separazione in caso di cambiamento di fede religiosa e indifferenza verso il marito









Famiglia - Separazione e divorzio - Mutamento di fede religiosa - Comportamenti incompatibili con i doveri di coniuge - Ipotizzabile addebito della separazione

Il cambiamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, in quanto esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione a meno che però, l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili...