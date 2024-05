SI – Studio Inzaghi apre il dipartimento tax con l’ingresso di Gabriele Paladini.

Gabriele Paladini

SI – Studio Inzaghi, associazione professionale specializzata nel real estate, prosegue nel percorso di rafforzamento della propria offerta full service nel settore immobiliare con l’ingresso di Gabriele Paladini da Chiomenti.

Gabriele Paladini entra in SI – Studio Inzaghi, in qualità di Partner, con la responsabilità della divisione tax.

Laureato all’Università Bocconi di Milano in Economia e Legislazione per l’impresa, Gabriele Paladini, dottore commercialista, proviene dallo studio legale Chiomenti, dove è entrato nel 2008 (conseguendo il ruolo di Counsel dal 2019).

Paladini si occupa di diritto tributario per il settore immobiliare. Negli oltre 15 anni trascorsi in Chiomenti ha prestato assistenza, tra l’altro, a fondi d’investimento italiani ed esteri, Sicaf e società immobiliari.

Il suo ingresso in SI – Studio Inzaghi conferma l’attrattività della realtà fondata da Guido Alberto Inzaghi, Silvia Gnocco e Ivana Magistrelli nel gennaio 2024, che grazie alle competenze in materia fiscale di Paladini potrà rafforzare ulteriormente la propria offerta, proseguendo nel percorso strategico annunciato al momento della costituzione: rappresentare uno studio leader in Italia per l’assistenza legale nel real estate, con un approccio da dipartimento di una law firm internazionale, ma con l’attenzione al cliente e la personalizzazione dell’assistenza tipiche di una boutique.

“Sono entusiasta di entrare in una realtà in forte sviluppo ed espansione come SI – Studio Inzaghi – ha commentato Gabriele Paladini – l’intesa con Guido, Silvia e Ivana è stata da subito caratterizzata da una forte comunione d’intenti e di vedute sul percorso e sull’impostazione dell’assistenza ai clienti. Tutti elementi che mi hanno spinto con convinzione ad entrare a far parte di una realtà che è un punto di riferimento in Italia nella consulenza legale per il real estate”.

“Siamo molto contenti di accogliere in Studio Gabriele Paladini – ha commentato il managing partner Guido Alberto Inzaghi – l’ingresso di un professionista del suo calibro conferma che siamo sulla strada giusta nel nostro percorso strategico di crescita. Attraverso le competenze di Gabriele rafforzeremo la nostra offerta ai clienti e siamo davvero convinti di aver trovato la persona più adatta per poter compiere questo ulteriore passo in avanti”.