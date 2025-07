SI – Studio Inzaghi con Risanamento S.p.A. (già Milano Santa Giulia) nel rigetto del ricorso sull’Arena Santa Giulia

Guido Inzaghi, Tommaso Fiorentino

SI – Studio Inzaghi, con un team composto dal managing partner Guido Alberto Inzaghi e dal partner Tommaso Fiorentino, ha assistito Risanamento S.p.A. (già Milano Santa Giulia S.p.A.) nell’ultimo giudizio innanzi al Consiglio di Stato, seguito ai ricorsi presentati dalla società Forumnet, proprietaria del Mediolanum Forum di Assago, in riferimento all’Accordo di Programma Montecity – Rogoredo.

L’impugnazione contestava, in particolare, la qualificazione dell’Arena Santa Giulia come “opera di interesse generale”, oltre che presunte agevolazioni economiche e urbanistiche a favore della Società e la mancata previsione di parcheggi e impatti viabilistici collegati alla nuova struttura.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha confermato la legittimità delle scelte urbanistiche adottate, ribadendo che l’Arena riveste «sicuro fondamento» come infrastruttura strategica per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, destinata ad ospitare l’hockey su ghiaccio e che, per le sue dimensioni e potenzialità, garantisce un contributo significativo anche in futuro alla collettività, attraverso un utilizzo pubblico-privato che rafforzerà i servizi dell’intero quartiere.

La sentenza ha chiarito, inoltre, che l’amministrazione comunale ha agito con piena discrezionalità e ragionevolezza nel valutare costi e benefici, rifiutando l’illegittimità delle agevolazioni urbanistiche e della facoltà di non acquisire la proprietà pubblica dell’impianto.

La pronuncia in questione pone fine al contenzioso riguardante l’atto integrativo dell’Accordo di Programma Montecity-Rogoredo, facendo seguito alla precedente sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2025, nella quale SI – Studio Inzaghi aveva assistito Risanamento S.p.A. nel rigetto del ricorso presentato dalla società Immobiliare Ametista.