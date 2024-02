Sì alla testimonianza della madre nel giudizio del figlio contro il padre

Nel giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale, attivato dal figlio contro il padre, per la dolosa violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, la madre può testimoniare, non apparendo conforme a diritto la tesi del giudice del primo grado della nullità della deposizione resa dalla donna in giudizio per incapacità a testimoniare della teste. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 3361 del 6 febbraio 2024, che ha ricordato i criteri ermeneutici...

