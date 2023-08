Sicurezza sul lavoro, obblighi antinfortunistici estesi al subappaltatore nel cantiere predisposto dall'appaltatore A cura della Redazione Diritto









Sicurezza sul lavoro - Infortuni - Prevenzione - Destinatari delle norme - Subappaltatore - Utilizzo ponteggi preesistenti - Obbligo di verifica di conformità alle norme - Sussistenza

In materia di normativa antinfortunistica sussiste la responsabilità del subappaltatore per la corretta installazione del ponteggio allestito dalla società committente senza che possa riconoscersi un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi - anche se qualificati - circa la regolarità dei ponteggi...