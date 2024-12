Simmons & Simmons deal legal counsel nel fondo granulare di Illimity SGR

Simone Lucatello, Andrea Tonon, Marcello Rivoir

Simmons & Simmons ha agito quale deal legal counsel nell’ambito della creazione del fondo granulare denominato “Fondo Granulare NPL” costituito da Illimity SGR S.p.A. nonché nel primo apporto di titoli ABS al fondo stesso. In particolare, Illimity Bank, un altro primario istituto di credito, Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. e A-Zeta S.r.l. hanno ciascuno ceduto un portafoglio misto di crediti deteriorati per un GBV totale di circa Euro 500.000.000 ad una società veicolo costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, la quale ha provveduto ad emettere titoli ABS che sono stati, contestualmente, conferiti dai relativi cedenti nel suddetto fondo in cambio di quote emesse dal fondo stesso.

L’operazione, aperta a nuove adesioni da parte degli attuali e di nuovi cedenti, ha permesso ai cedenti di ottenere il deconsolidamento contabile degli attivi ceduti.

Il team di Simmons che ha agito nell’ambito dell’operazione è stato guidato dal partner Simone Lucatello (nella foto a sinistra) ed è stato formato da Andrea Tonon (nella foto al centro), head of alternative funds Italy per quanto riguarda gli aspetti relativi alla costituzione del fondo, da Marcello Rivoir (nella foto a destra), supervising associate, Veronica Ciardo, associate e da Armando Consiglio e Giovanni Di Gaspare, trainee per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cartolarizzazione.