Simmons & Simmons e Linklaters nel Programma di A2A - il primo EMTN CONSOB

Paola Leocani e Linda Taylor

Simmons & Simmons ha assistito A2A S.p.A. nell’establishment del proprio Programma EMTN che prevede un prospetto di base approvato da CONSOB e con riferimento al quale Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione sul MOT. Nel contesto dell’establishment, Linklaters ha assistito le banche nel ruolo di arranger e dealer.

Il nuovo Programma EMTN, in linea con la prassi internazionale, prevede Notes con terms and conditions regolate dal diritto inglese ed accentramento su Euroclear e Clearstream. Il completamento dell’operazione è stato celebrato con un ring the bell presso Palazzo Mezzanotte alla presenza di esponenti di CONSOB e Borsa Italiana.

Questa operazione si inserisce nella più ampia iniziativa promossa da CONSOB e Borsa Italiana volta ad attrarre emittenti verso il mercato italiano e rappresenta il risultato di un progetto che ha visto coinvolto il team di Simmons nelle interlocuzioni con CONSOB e Borsa.

Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalla supervising associate Ilaria Barone. Per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Marco Palanca e il supervising associate Luca Bocchetti.

Linklaters ha agito con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier.