Simmons & Simmons con Sardalesing nell’operazione di valorizzazione di un immobile industriale in provincia di Bologna

Emanuela Molinaro, Enrico Stefanelli, Francesca Giammarino

Simmons & Simmons ha assistito Sardaleasing S.p.A., società facente parte del gruppo BPER, nelle attività di valorizzazione e dismissione di un asset ad uso misto logistico/light industrial sito nel comune di Bentivoglio (BO).

L’asset, di circa 22 mila metri quadri, è attualmente interamente locato a diversi conduttori esercenti attività produttive e industriali.

Il processo di valorizzazione, avviato alcuni mesi fa attraverso la rinegoziazione di alcuni contratti di locazione relativi all’asset, si è concluso con la dismissione dell’immobile in favore di un gruppo industriale italiano leader del mercato delle motorizzazioni.

Simmons & Simmons ha assistito Sardaleasing S.p.A. in tutti gli aspetti dell’operazione con un team di legali composto dalla Partner Emanuela Molinaro, il Supervising Associate Enrico Stefanelli e la Associate Francesca Giammarino per le tematiche legali e dal Partner Marco Palanca e il Supervising Associate Luca Bocchetti per gli aspetti di natura fiscale.